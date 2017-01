Gewinner des Tages

Unglaublich, aber wahr: Diese Frau ist tatsächlich schon in ihren 50ern. Es scheint, als würde sie jeglichen Alterungsprozess außer Kraft setzen. Denn ihre 51 Jahre sieht man Elizabeth Hurley ("The Royals" ) überhaupt nicht an, sie hat immer noch einen richtigen Traumkörper. Ihre tollen Kurven zeigte sie zuletzt auf der "Milan Men's Fashion Week".

Sie trug dort ein eng anliegendes, blaues Kleid. Die Farbe und der Schnitt ließen sie jugendlich wirken. Um die Top-Figur zu halten, geht sie viel wandern und spazieren mit ihrem Hund, wie der Instagram-Account der Schauspielerin verrät. Respekt hat Hurley für ihren Body auf jeden Fall verdient!