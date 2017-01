Gewinner des Tages

Der Titel des "Hasty Pudding Man of the Year" geht 2017 an Ryan Reynolds (40, "Deadpool" ). Das gab die Studententheatergemeinschaft der Universität Harvard nun bekannt. Damit reiht sich der Schauspieler hinter anderen Hollywood-Größen wie Joseph Gordon-Levitt (35, "Inception" ), Tom Hanks (60, "Cast Away" ) und James Franco (38, "The Interview" ) ein. Jährlich wählt die Universität einen Titelträger, der dann in einer urkomischen Zeremonie den Preis in Form eines kleinen, goldenen Kessels überreicht bekommt.

Bei der Verleihung der Auszeichnung muss der Man of the Year also ein gutes Stück Humor beweisen, denn die "Roasts" zeichnen sich dadurch aus, dass die Reden mit spöttischen Witzen und peinlichen Geschichten gespickt sind. Wer den Titel der "Hasty Pudding Woman of the Year" tragen wird, ist noch nicht bekannt. Die Verleihung wird am 3. Februar stattfinden.