Gewinner des Tages

Kult-Talker James Corden (38, "The Late Late Show") wagt einen weiteren Schritt in die Schauspielerei. Der TV-Moderator gehört laut "Deadline" zum Cast von "Ocean's Eight". Er wird darin einen Ermittler spielen, der einen Raub vermutet, den die Bande um Sandra Bullock (52,"Selbst ist die Braut" ), Cate Blanchett (47, "Cinderella" ), Rihanna (28, "Work" ), Anne Hathaway (34, "The Intern" ) und Co. durchziehen will.

Für den Briten läuft es zurzeit ziemlich gut. Im Februar moderiert er die Grammys. Außerdem wirkte er zuletzt in Filmen wie "The Lady In The Van" , "Trolls" oder "Into The Woods" mit. Scheint, als hätte Corden in Hollywood mittlerweile Fuß gefasst.