Gewinner des Tages

Wie heißt es so schön? "Diamanten sind die besten Freunde der Frau." Diesen Satz hat sich Drake (30, "Hotline Bling" ) offenbar zu Herzen genommen und seiner neuen Flamme Jennifer Lopez (47, "The Boy Next Door" ) eine Freude gemacht. Der Rapper soll ihr laut "People.com" eine Kette von "Tiffany & Co." gekauft haben. Kostenpunkt: 100.000 Dollar!

Die Kette, die aus runden Diamanten - die wiederum in Platin eingefasst sind - besteht, habe demnach über 15 Karat. JLo soll den Schmuck bereits an Silvester bekommen und direkt getragen haben. Eins steht jedenfalls fest: die zweifache Mutter hat sich einen spendablen Freund geangelt!