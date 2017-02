"Germany's next Topmodel": Was machen die bisherigen Gewinnerinnen?

Der Traum vom Titel "Germany's next Topmodel" beginnt erneut. Ab Donnerstagabend geht Model-Mama Heidi Klum (43) in die nächste Runde und wird am Ende zum bereits zwölften Mal Deutschlands bestes Nachwuchsmodel küren. Der Sieg verspricht Glamour, Reichtum und ein Luxusleben. Elf Frauen ist dieser Coup bereits gelungen - doch was machen die einstigen Gewinnerinnen heute? Haben sie den Sprung ins echte Model-Business geschafft?

Lena Gercke (2006)



Moderatorin statt Model: Lena Gercke hat in den Medien Karriere gemacht

2006 wurde Lena Gercke (28) als Gewinnerin der ersten Staffel mit dem Titel "Germany's next Topmodel" bedacht. Durch zahlreiche Mode-Jobs schien eine Karriere als erfolgreiches Model durchaus möglich, doch dank ihrer Medienpräsenz entdeckte Gercke ein ganz neues Talent an sich: Von 2009 bis 2012 moderierte sie "Austria's next Topmodel", im Frühjahr 2013 stand sie zum ersten Mal für das ProSieben-Magazin "red!" vor der Kamera. Gercke war außerdem neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Guido Maria Kretschmer als Jurorin in der Castingshow "Das Supertalent" tätig. Im August 2015 moderierte sie bei ProSieben erstmals die Show "Prankenstein" und zeigte mit versteckter Kamera gefilmte Streiche, im Herbst folgte "The Voice of Germany", seit 2016 die Tanzshow "Deutschland tanzt". Privat sorgte sie mit ihrer Verlobung mit Weltmeister Sami Khedira für Schlagzeilen. Im Juli 2015 gab das Paar seine Trennung bekannt.

Barbara Meier (2007)



Barbara Meier träumt von der großen Schauspiel-Karriere

Barbara Meier (29) folgte Lena Gercke 2007 auf den Topmodel-Thron. Bevor sie überraschend zu Deutschlands bestem Nachwuchsmodel gekürt wurde, hatte die gebürtige Ambergerin ganz andere berufliche Pläne im Kopf: Nach ihrem Studium der Mathematik in Regensburg wollte Meier Programmiererin werden. Doch wie so oft im Leben, kam es auch bei dem rothaarigen Model anders als man denkt. Auf dem Oktoberfest 2009 angelte sie sich Filmproduzent Oliver Berben und war für Wolfgang Joops Label "Wunderkind" auf der Pariser Fashion Week vertreten. Nach dem Beziehungs-Aus verschlug es Meier zum Schauspielunterricht nach New York. Sie war bereits in mehreren kleinen Fernsehfilm-Rollen zu bewundern, schrieb das Buch "Dein Weg zum Glücksgewicht" und ergatterte mittlerweile sogar eine Rolle in Hollywood. Bei den Golden Globes schritt sie schon mal über den roten Teppich, genauso wie in Cannes.

Jennifer Hof (2008)



Jennifer Hof bevorzugt ein Leben auf dem Rücken der Pferde

Bei Meiers Nachfolgerin, Jennifer Hof (24), sah es zunächst nach einer steilen Karriere aus. Sie erhielt ihre eigene Parfümmarke, war wie alle Gewinnerinnen auf dem Cover der "Cosmopolitan" und wurde von C&A für eine große Werbekampagne gebucht. Durch ihre 1,13 Meter langen Beine konnte sie sich mehrere Jobs auf größeren Fashionshows sichern. Doch 2014 war endgültig Schluss: Dem Magazin "Bunte" sagte Hof, dass sie nun eine kaufmännische Ausbildung beginne und nicht mehr nur auf die Länge ihrer Beine reduziert werden wolle. Die Modebranche sei "sehr oberflächlich", daher habe sie beschlossen, "ein ganz normales Leben zu führen". Zusammen mit ihrer Mutter erfüllte sich das ehemalige Model den Traum von einer eigenen Reitanlage. 2014 wurde sie Mutter einer Tochter.

Sara Nuru (2009)



Ein Herz für die Welt: Sara Nuru engagiert sich für soziale Projekte

2009 wurde zum ersten Mal in der "GNTM"-Geschichte ein dunkelhäutiges Mädchen zur Siegerin gekürt. Sara Nuru (26) ist seitdem immer wieder in Werbekampagnen zu bestaunen - unter anderem McDonalds, Maybelline Jade oder H&M. Auch die Laufsteg-Karriere blieb ihr nicht verwehrt: Sie lief bereits für namhafte Designer in New York, London, Mailand und Berlin. Neben ihrer Tätigkeit als Model moderiert Nuru verschiedene Events und Galas und war in der Kinokomödie "Otto's Eleven" und in der Fernsehserie "Die Dreisten Drei" in kleinen Gastrollen zu sehen. Ihre große Leidenschaft steckt sie allerdings in soziale Projekte: Nuru engagiert sich seit Jahren für die von Karlheinz Böhm gegründete Stiftung "Menschen für Menschen" in Äthiopien. Die Eltern der 26-Jährigen sind 1986 aus Äthiopien ausgewandert.

Alisar Ailabouni (2010)



Von Köln nach New York: Alisar Ailabouni hat international Erfolg

Alisar Ailabouni (27) gewann die fünfte Staffel von "Germany's next Topmodel" 2010. Auch nach ihrem Sieg blieb der Österreicherin syrischer Abstammung das Model-Glück hold: Ailabouni ist die einzige Gewinnerin mit großem internationalen Erfolg. Im September 2011 lief sie auf der Fashion Week in London, im Jahr darauf wurde Alisar von 17 verschiedenen Modelabels für die New York Fashion Week gebucht. Bis heute jettet Ailabouni um die Welt und läuft für die größten Shows und bekanntesten Labels der Welt. Nach ihrer vorzeitigen Trennung von der Klum-eigenen Modelagentur "One Eins" wird Ailabouni inzwischen international durch verschiedene Agenturen vertreten.

Jana Beller (2011)



Jana Beller ist nur noch Hobby-Model

Die in der Sowjetunion als Tochter von Russlanddeutschen geborene Jana Beller (25) räumte 2011 ab und wurde anschließend auch als Profi-Model zahlreich gebucht. So stand sie im August 2012 für Hugo Boss vor der Kamera und arbeitete außerdem für das bekannte Modelabel Esprit. Inzwischen betreibt sie den Model-Beruf nur noch nebenbei: Ende 2014 eröffnete Beller als zweites Standbein zusammen mit ihrem Freund zwei Backshop-Filialen im Münchner Hauptbahnhof.

Luisa Hartema (2012)



Luisa Hartema träumt von Victoria's Secret

Stille Wasser sind tief - 2012 mauserte sich Luisa Hartema (21) vom schüchternen Mädchen aus Ostfriesland zur strahlenden Siegerin. Diese Verwandlung kommt ihr auch heute noch beruflich zugute: 2012 ergatterte sie eine Rolle im Musikvideo zur Single "Appeal" der Band Hurricane Dean. 2013 war Hartema unter anderem in den Modemagazinen "Elle" und "Harper's Bazaar" zu sehen. Im Jahr darauf modelte sie unter anderem für das Luxus-Mode-Unternehmen Escada. Hartema lebt mittlerweile in New York und hat große Pläne: "Einmal für Victoria's Secret laufen. Davon träumt jedes Mädchen", verriet sie dem "Ok-Magazin".

Lovelyn Enebechi (2013)



Um Lovelyn Enebechi ist es ruhig geworden

"Germany's next Topmodel 2013" heißt Lovelyn Enebechi (19). Als "Baby-Beyoncé" eroberte die exotische Schönheit die Herzen der "GNTM"-Fans und anschließend auf der Fashion Week Berlin die der Designer. Danach blieben die Aufträge allerdings rar. 2015 sah man Enebechi bei keiner der bedeutenden Shows der Mode-Welt.

Stefanie Giesinger (2014)



Stefanie Giesinger macht auf YouTube Karriere

2014 hieß die Siegerin von "Germany's next Topmodel" Stefanie Giesinger (18). Im Juni 2014 war sie auf dem Cover der deutschen "Cosmopolitan". Giesinger, die an einer seltenen Magenkrankheit namens Volvulus leidet, ist inzwischen unter die YouTuber gegangen. Während ihr eigener Kanal zwar seit über einem Jahr still liegt, sieht man sie immer wieder in den Videos von YouTube-Star Sami Slimani. Auch auf den Laufstegen ist sie zu sehen, so auch bei der Berliner Fashion Week im Januar.

Vanessa Fuchs (2015)



Vanessa Fuchs beim Finale von "Germany's next Topmodel"

Um Vanessa Fuchs (19) ist es nach ihrem Sieg 2015 ziemlich ruhig geblieben. Die großen Aufträge in der Modebranche blieben aus. Ganz im Gegenteil: Zuletzt war sie aufgrund eines fragwürdigen Covers des Karnevalsmagazin "Kölle Alaaf" im Gespräch. Dort war sie mit ungewohnter Faschingsschminke, glitzerndem Sternchen-Kostüm und ungewöhnlicher Prinzessin-Leila-Frisur abgelichtet. Nicht wirklich glamourös...

Kim Hnizdo (2016)



Kim Hnizdo während eines Events im Berliner Kaufhaus KaDeWe

Auch die Vorjahressiegerin Kim Hnizdo (21) hat keine steile Karriere nach dem Triumph bei Modelmama Heidi hingelegt. Ganz im Gegenteil: Ihr Ex-Freund Alexander "Honey" Keen, mit dem sie ihre Beziehung noch während "GNTM" beendete, bekommt mehr mediale Aufmerksamkeit als sie selbst. Liest man etwas über Kim, dann meist im Zusammenhang mit "Honey" und dessen Dschungelcamp-Teilnahme. Vielleicht läuft es 2017 ja ein bisschen besser für sie.