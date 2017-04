"Germany's next Topmodel": Heidi Klum verlängert um mehrere Jahre

Wer dachte, nach zwölf Staffeln "Germany's next Topmodel" ist langsam Schluss, hat sich gewaltig getäuscht. ProSieben vermeldete am Montag, dass der Vertrag mit Heidi Klum (43) gleich um mehrere Jahre verlängert wurde. Wie viele Staffeln noch geplant sind, wurde allerdings nicht verraten. Die diesjährige zwölfte Staffel ist die erfolgreichste Ausgabe seit sechs Jahren, heißt es.

Heidi Klum selbst freut sich über den neuen Deal: "Niemals hätte ich zum Start vor zwölf Jahren gedacht, dass wir gemeinsam so lange Topmodels in Deutschland suchen werden. Aber mir macht die Show jedes Jahr aufs Neue unheimlich viel Spaß", wird sie in der Pressemitteilung zitiert.

Die Zuschauer werden Klum in ihrer Rolle als Model-Mama also auch in Zukunft zu sehen bekommen. Ob auch ihre Mit-Juroren Thomas Hayo (48) und Michael Michalsky (50) ihre Verträge verlängert haben, ist noch nicht bekannt. Die aktuelle Staffel läuft noch bis zum 25. Mai, dann wird das Finale live um 20:15 Uhr aus der Arena in Oberhausen übertragen.