"Germany's next Topmodel"-Finale findet wieder in Deutschland statt

Back to the roots: Heidi Klum (43) kürt die Siegerin der zwölften Staffel von "Germany's next Topmodel" wieder in Deutschland. Das Finale wird am 25. Mai 2017 in der Arena in Oberhausen über die Bühne gehen, teilte ProSieben am Mittwoch mit.

8.500 Fans können nicht nur die Finalistinnen, sondern auch Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo live zu Gesicht bekommen. Der Ticketverkauf beginnt bereits am 30. März 2017 parallel zum Sendestart der achten Folge.

Im Jahr 2016 wurde Kim Hnizdo auf Mallorca zur Siegerin gekürt. Es war das erste Mal, dass das Finale der Show außerhalb Deutschlands stattfand. 2015 musste die Live-Übertragung des zehnten Staffelfinales aus Mannheim aufgrund einer Bombendrohung abgebrochen werden. Die Wiederholung wurde schließlich in New York aufgezeichnet.