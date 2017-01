George H. W. Bush: Früherer US-Präsident in Klinik eingeliefert

Wie steht es um die Gesundheit des ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush? Wie sein Sprecher Jim McGrath via Twitter bekannt gab, wird der 92-Jährige derzeit in einem Krankenhaus behandelt. "George H. W. Bush wurde wegen Kurzatmigkeit in das Houston Methodist Krankenhaus eingeliefert. Er hat gut auf die Behandlung reagiert. Wir hoffen, dass er bald wieder draußen ist", heißt es in dem Statement.

Die Zeitung "Houston Chronicle" zitiert außerdem Bushs Stabschefin Jean Becker, die ebenfalls erklärte, dass es ihm "gut" gehe und "er sich gut mache". Ihren Worten nach befindet sich der älteste Lebende der ehemaligen US-Präsidenten in einer stabilen Verfassung. Bush war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der Vereinigten Staaten. Zuvor war er von 1981 bis 1989 Vizepräsident unter Ronald Reagan (1911 - 2004). Sein Sohn George W. Bush (70) war von 2001 bis 2009 der 43. US-Präsident.