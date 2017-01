George H.W. Bush: Auch seine Frau Barbara liegt im Krankenhaus

Noch eine schlechte Nachricht aus dem Hause Bush: Auch Barbara Bush (91) musste in eine Klinik eingeliefert werden. Nur wenige Stunden nach den ersten Meldungen, dass der ehemalige US-Präsident George H.W. Bush (92) in einem Krankenhaus in Houston/Texas wegen Kurzatmigkeit auf der Intensivstation behandelt werden muss, bestätigte sein Büro dem US-Portal "TMZ", dass seine Frau ebenfalls dort aufgenommen wurde. Demnach soll die 91-Jährige unter Müdigkeit und Husten leiden, weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.

Die Zeitung "Houston Chronicle" zitierte zuvor Bushs Stabschefin Jean Becker, die erklärte, dass es zumindest dem Ex-Präsidenten "gut" gehe und "er sich gut mache". Ihren Worten nach befindet sich der älteste Lebende der ehemaligen US-Staatsoberhäupter in einer stabilen Verfassung. Becker bestätigte mittlerweile auch die Einlieferung von Barbara Bush via Twitter.