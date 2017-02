George Clooney und Amal: Die Zwillinge sollen im Juni kommen

Amal Clooney (39) ist schwanger und soll schon im Juni Zwillinge bekommen. Das hat die US-Moderatorin Julie Chen (47) nun in ihrer Unterhaltungsshow "The Talk" bestätigt. In knapp vier Monaten soll die Frau von Superstar George Clooney (55, "A World Beyond" ) den Nachwuchs also bereits auf die Welt bringen.

Gerüchte hielten sich seit Tagen

Schon seit einigen Tagen gab es Gerüchte, dass das Traumpaar Zwillinge erwarte. Ein angeblicher Freund des Paares hatte vor wenigen Tagen verraten, dass die 39-Jährige schwanger sei und Zwillinge bekomme. Dieser wollte aber noch nicht ausplaudern, ob es sich um Mädchen, Jungen oder ein gemischtes Doppel handle. Weitere Details sind nicht bekannt.

Hollywood-Star George Clooney zählte zu den begehrtesten Junggesellen der Traumfabrik. Im April 2014 wurde seine Verlobung mit Amal Alamuddin bekannt, im September wurde geheiratet.