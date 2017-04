"Game of Thrones": Teaser verraten die Rückkehr eines Totgeglaubten

Es ist schon erstaunlich: HBO veröffentlicht den ersten offiziellen Trailer zur siebten "Game of Thrones"-Staffel und die Klickzahlen schnellen in die Höhe. Die Vorfreude scheint hoch zu sein. Und obwohl darin eigentlich nicht viel gezeigt wird, brodelt die Gerüchteküche. Nun heizt HBO die Diskussion weiter an - und das mit einer Fernsehwerbung für das gesamte Programm des Privatsenders. Fans sind sich sicher: Dieser tot geglaubte Charakter kehrt zurück. Vorsicht: Spoiler-Alarm!

In dem kurzen Video kommen zahlreiche Hauptfiguren der Fantasy-Reihe vor. Sie tragen dabei alle ihr jeweiliges neues Kostüm, das nichts verrät, was nicht schon in der sechsten Staffel vorkam oder angedeutet wurde. Doch darunter ist auch jemand, der bereits den vermeintlichen Serien-Tod gestorben ist: der sanfte Riese Hodor (Kristian Nairn). Kehrt Hodor also in der siebten Staffel zurück? Wir dürfen gespannt sein.