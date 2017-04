Fürst Albert II. besucht AS Monaco in Dortmunder Hotel

Die Schockstarre in Dortmund hält weiterhin an. Nach den Bombenanschlägen gegen den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gilt das natürlich auch für den Gegner, den AS Monaco. Der bekam nach der Spielabsage gestern Abend noch prominente Unterstützung: Das monegassische Staatsoberhaupt, Fürst Albert II., stattete dem Team im Mannschaftshotel in Dortmund einen Besuch ab. Um kurz vor 9 Uhr am Mittwochvormittag verließ er nach Informationen der "Bild"-Zeitung die Unterkunft in unmittelbarer Nähe zum Stadion wieder.

Zuvor verurteilte der Fürst die Bus-Attacke im französischen Fernsehen bereits mit deutlichen Worten. Die Tat gehe weit über den Fußball hinaus. Es sei schrecklich und abscheulich, der Sport dürfe sich niemals als Geisel nehmen lassen. Das gestern Abend abgesagte Spiel wird heute um 18:45 Uhr nachgeholt, ob dann auch Fürst Albert II. im Stadion sein wird, ist bislang nicht bekannt.