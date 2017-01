Für Rosie O'Donnell ist Donald Trump "geisteskrank"

Leiden konnten sich Rosie O'Donnell (54, "Eine Klasse für sich" ) und Donald Trump (70) noch nie so wirklich, jetzt fährt die Schauspielerin richtig die Krallen gegen den designierten US-Präsidenten aus. Via Twitter behauptete O'Donnell nun: "Donald Trump ist geisteskrank". Kurz darauf ging sie sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnete den künftigen Präsidenten als "den schlimmsten Menschen der Welt".

Ein langjähriger Streit

Doch O'Donnell entschied sich nicht erst jetzt gegen Trump vorzugehen. Schon während seiner Kandidatur zeigte sie sich als aggressiver Gegner. Der Streit zwischen den beiden dauert bereits seit gut zehn Jahren an. Nachdem sie ihn 2006 in ihrer damaligen Show "The View" kritisiert hatte, hielt Trump mit Beleidigungen nicht hinter dem Berg.

Gegenüber "Entertainment Tonight" erklärte er damals, dass wenn er die Show machen würde, er in ihr "fettes, hässliches Gesicht" sehen würde, um zu sagen: "Rosie, du bist gefeuert". Dem US-Magazin "People" erzählte er ebenfalls 2006, dass O'Donnell ein "wahrer Verlierer" sei und bezeichnete sie als "meine fette, kleine Rosie". Nun steht also wieder einmal er im Kreuzfeuer. Doch es ist zu erwarten, dass Trump bald Contra geben wird.