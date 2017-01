Fünf Fakten zu Hollywoods angesagtem Jungstar Lucas Till

Blonde Haare, blaue Augen, verschmitztes Lächeln und großes Action-Potential: Lucas Till zählt zu den angesagten Jungstars in Hollywood. Obwohl er bereits seit einigen Jahren Blockbuster-Luft schnuppert, hat dem 26-Jährigen eine Serienrolle neue Star-Power verpasst. Ab 26. Januar ist er mit "Monster Trucks" in den deutschen Kinos zu sehen. Erfahren Sie hier mehr über den gebürtigen Texaner.

1. Teil eines Blockbuster-Teams

Lucas Till gehört seit 2011 bereits zu einer populären Blockbuster-Reihe. Er spielte in "X-Men: Erste Entscheidung" , "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" und "X-Men: Apocalypse" Alex Summers alias Havok. Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Hugh Jackman, James McAvoy und "Game of Thrones"-Star Sophie Turner gehören zu seinen hochkarätigen Co-Stars. In "Walk the Line" war er an der Seite von Joaquin Phoenix zu sehen. Und in "Spy Daddy" konnte er sich Action-Tipps von Jackie Chan holen.

2. Der junge MacGyver

Für großes Aufsehen sorgte im Oktober 2015 das angekündigte Reboot der kultigen Action-Serie "MacGyver" (1985-1992). Richard Dean Anderson spielte in 139 Folgen aus sieben Staffeln Angus MacGyver. Im März 2016 wurde die männliche Hauptrolle für das Serien-Revival mit Lucas Till besetzt. Seinen besten Freund Jack Dalton spielt "Prison Break" -Star George Eads. Seit September 2016 wird Staffel eins in den USA ausgestrahlt - im Durchschnitt schalten rund 7,5 Millionen Menschen ein.

3. Lag da Liebe in der Luft?

Lucas Till war einst die große Liebe von Miley Cyrus - zumindest auf der Leinwand. In "Hannah Montana - Der Film" (2009) verdrehte er ihr als klassischer Südstaaten-Gentleman den Kopf. In einem Radio-Interview plauderte er damals sogar aus, während der Dreharbeiten mit Cyrus liiert gewesen zu sein. Das habe den Film "realer" gemacht, sagte Till im Jahr 2009.

4. Prominente Kuss-Erfahrung

Doch Cyrus war nicht der einzige weibliche Musikstar, dem Lucas Till im Jahr 2009 näher kam. Im Video zu Taylor Swifts Song "You Belong With Me" spielte er das männliche Objekt ihrer Begierde - eine süße Liebeserklärung und heiße Küsse inklusive. Till war sogar ein bisschen verknallt in Swift. In einem Interview mit "MTV" sagte er, dass er die Küsse mit Swift mehr genossen habe als die Knutscherei mit Cyrus.

5. Zukunftspläne

Neben seinem Engagement bei "MacGyver" und weiteren Kinofilmen, hat Lucas Till auch Erfahrungen als Werbegesicht gesammelt, zum Beispiel für Nike. Doch in der Zukunft strebt er noch etwas anderes an: Der 26-Jährige will einmal hinter der Kamera arbeiten - als Regisseur oder Drehbuchautor. Offenbar hat er bereits einige Projekte in der Hinterhand, doch Details dazu wollte er bisher nicht verraten, um es nicht zu verschreien. Man darf gespannt sein, was Lucas Till noch alles in petto hat.