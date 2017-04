Fünf Apps, die Ihnen beim Frühjahrsputz helfen

Mancher soll den Frühjahrsputz ja regelrecht lieben, die meisten Menschen sehen das alljährliche Ausmisten und Großreinemachen wohl eher als notwendiges Übel an. Mit diesen Apps bringen Sie den Frühjahrsputz gründlich und schnell über die Bühne.

"Spring Cleaning Checklist"

Mit der "Spring Cleaning Checklist" für Android oder der "Cleaning Checklist" für iOS haben Sie alle anstehenden Aufgaben direkt im Blick. Fenster putzen, mal wieder auf dem hohen Kleiderschrank staubwischen, nicht mehr getragene Kleidung aussortieren - nichts wird mit solchen Helferlein mehr vergessen.

"Shpock"

Was passiert mit den ungetragenen Klamotten, alten DVDs und anderen Gegenständen, die man nicht mehr braucht? Statt alles wegzuwerfen, lässt sich auch ein paar Euro damit verdienen. Gut erhaltene Dinge lassen sich etwa per eBay oder über die "Shpock"-App für iOS und Android an den Mann bringen.

"BrightNest"

Wenn Reparaturen anstehen oder man will sein Heim mit neuen Deko-Highlights aufpeppen, dann helfen die iOS-App "BrightNest" oder die Android-App "DIY Ideas". Hier werden unzählige Tipps, Ideen und Anleitungen geboten, um dem angehenden oder auch erfahrenen Heimwerker zu helfen.

"Our Home"

Wer in einer WG wohnt oder mit einem Partner zusammenlebt, der muss glücklicherweise nicht alleine den Frühjahrsputz erledigen. Damit die anstehenden Aufgaben auch fair aufgeteilt werden und man den Überblick nicht verliert, gibt es die iOS- und Android-App "Our Home". So lassen sich etwa auch gemeinsame Aufräum-Sessions planen oder Einkaufslisten teilen.

"Helpling"

Wer wirklich gar keine Lust auf den Frühjahrsputz hat, der kann sich auch ganz einfach per App eine Reinigungskraft buchen. Unter anderem geht das mit der iOS- und Android-App von "Helpling" ganz simpel. Einfach einen Termin bestimmen, eine Putzhilfe auswählen und per App bezahlen.