Freundeskreis kündigen vier Konzerte für den Sommer an

Überraschung für alle Freundeskreis-Fans: Die Hip-Hopper aus Stuttgart haben für den Sommer vier Konzerte angekündigt. In München, Stuttgart, Hamburg und Köln wird das Trio im Juni beziehungsweise September wieder auf die Bühne treten. Und die Reunion kommt nicht von ungefähr. Vor genau 20 Jahren veröffentlichten Max Herre, Don Philippe und DJ Friction ihr Debütalbum. Auf Facebook heißt es: "Anlässlich des Geburtstags von 'Quadratur des Kreises' haben wir uns letzte Woche kurzerhand entschlossen, im Sommer ein paar wenige Shows zu spielen!"

Zum Jubiläum kommen die Musiker nun also wieder zusammen. Wer Freundeskreis-Hits wie "A-N-N-A" , "Tabula Rasa" oder "Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte" live erleben will, sollte allerdings schnell sein. Voraussichtlich werden die Karten für die wenigen Shows schnell vergriffen sein. Deswegen sollten sich Fans schon mal den Wecker stellen: Am Mittwoch, 22. Februar 2017, 10 Uhr, gibt es die Karten bei "eventim.de" und "fourartists.com". Wer will, kann sein Glück auch auf Facebook versuchen. Dort verlosen Freundeskreis für jede Stadt Tickets.