Freund bestätigt: Zooey Deschanel ist wieder schwanger!

Klingt ganz so, als würde Schauspielerin Zooey Deschanel (37) in diesem Jahr noch Besuch vom Klapperstorch bekommen. Die "New Girl" -Darstellerin und ihr Ehemann, Jacob Pechenik, erwarten laut mehreren US-Medien ihr zweites gemeinsames Kind. Das will etwa "People" von einem Vertrauten der beiden in Erfahrung gebracht haben.

Sollten die Gerüchte stimmen, hätten sich die beiden nicht viel Zeit zwischen ihren beiden Kindern gelassen. Ihre Tochter, die den gewöhungsbedürftigen Namen Elsie Otter hat, ist derzeit gerade einmal 18 Monate alt. Den zweiten Vornamen trägt die Kleine dabei übrigens tatsächlich, weil sowohl Deschanel, als auch Pechenik große Fans der pelzigen Wassermarder sind. Ob auch Kind Nummer zwei die Tierliebe seiner Eltern im Namen tragen wird?

Mutter zu werden, habe die 37-Jährige jedenfalls extrem verändert, wie sie einst dem Magazin "redbook" verriet: "Ich habe mich nie wie eine Erwachsene gefühlt. Aber ich halte es für eine gewaltige Errungenschaft, ein Kind auf die Welt gebracht zu haben. Vielleicht empfinde ich mich deshalb inzwischen als eine Erwachsene."