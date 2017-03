FreeDeniz: Diese Promis fordern Freiheit für Deniz Yücel

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel (43) sitzt seit einigen Tagen in Istanbul in U-Haft. Dem Türkei-Korrespondent der Zeitung "Welt" wird von Recep Tayyip Erdogans Regierung vorgeworfen, Terrorpropaganda und Volksverhetzung zu betreiben. In einem handschriftlichen Zettel, dem er seinem Anwalt übergab, dankt er all seinen Unterstützern. "Glaubt mir: Es tut gut, verdammt gut", so seine Worte, gekritzelt mit Kugelschreiber auf ein weißes Stück Papier. Zu seinen Unterstützern zählen in Deutschland auch viele Prominente.

So haben unter anderem bereits die Schauspieler Jan Josef Liefers, Matthias Brandt, Jasna Fritzi Bauer, Bjarne Mädel, Lars Eidinger, Nina Kunzendorf, Armin Rohde, Milan Peschel, Collien Ulmen-Fernandes, Christian Ulmen, Jasmin Tabatabei und Tom Schilling bei der Online-Petition "Freiheit für Deniz!" unterschrieben. Aber auch aus der Musik-Branche erfährt Yücel große Unterstützung. So schließen sich beispielsweise die Hip-Hopper der Antilopen Gang der Petition an, aber auch Rammstein-Frontmann Till Lindemann, Inga Humpe sowie Olli Schulz.

Deutschrock-Legende Udo Lindenberg ("Stärker als die Zeit" ) ruft sogar via Twitter für die Petition auf. Dazu schreibt er: "Die Freiheit ist unser höchstes Gut - Keep rocking for a free world!!" "Circus Halligalli"-Moderator Klaas Heufer-Umlauf und Satiriker Jan Böhmermann signierten ebenfalls bereits mit ihrer virtuellen Unterschrift. Insgesamt haben bisher über 90.000 Menschen die Petition "Freiheit für Deniz!" unterschrieben.