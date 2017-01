Frauen-Power auf dem "Vanity Fair"-Cover

Es ist das Mega-Cover des Jahres: Die amerikanische Zeitschrift "Vanity Fair" hat auf der Titelseite ihrer Spezialausgabe fast die gesamte Frauen-Power Hollywoods gesammelt. Insgesamt elf der derzeit gefragtesten Schauspielerinnen sind auf dem dreiseitigen, ausklappbaren Cover zu sehen. Darunter Größen wie Natalie Portman, Amy Adams, Lupita Nyong'o und die diesjährige Oscar-Anwärterin Emma Stone.



Das Cover postete "Vanity Fair" auf Facebook

Foto:instagram.com/vanityfair

Oscar-verdächtig sind übrigens auch die Kleider, in denen sich die Damen ablichten ließen. Vom goldenen Pailletten-Dress über nudefarbene Abendroben bis hin zu verführerisch roten Abendkleidern waren alle Outfits perfekt aufeinander abgestimmt und absolut hinreißend. Unmöglich zu sagen, welche der Schauspielerinnen nun am besten aussieht. Der Zeitschriftentitel könnte jedenfalls nicht treffender sein. Er lautet "Wonder Women" - und wunderbar ist hier wirklich alles.