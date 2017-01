First Lady Melania Trump erinnert an ihre berühmteste Vorgängerin

Würdevoll und elegant, so präsentierte sich Melania Trump (46) bei der Amtseinführung ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump (70), am Freitag in Washington, D.C. Für diesen weltweit beachteten Moment wählte sie ein hellblaues Etuikleid, dessen Rockteil knapp unterhalb des Knies endete. Vor den aktuell 7 Grad Celsius schützte sich die schlanke gebürtige Slowenin zusätzlich mit einem ebenfalls himmelblauen, kurzen Jäckchen, das vorne asymmetrisch geschnitten war und in einen hohen Kragen mündete.

Blassblaue Seidenhandschuhe und Pumps in derselben Farben rundeten diesen Look aus dem Haus des US-Modelabels Ralph Lauren perfekt ab. Als Schmuck funkelten lediglich zwei große Diamanten an den Ohren. Das brünette lange Haar hatte sie in einer eleganten Welle nach hinten zu einer Art Dutt gesteckt.

Alles in allem erinnerte die Schönheit in diesem pastellfarbenen Ensemble mit Sixties-Touch an ihre wohl berühmtestes Vorgängerin, Jackie Kennedy Onassis (1929-1994), die bis heute als Stil-Ikone gilt. Auch Kennedy hatte bei der Inauguration ihres Mannes, John F. Kennedy (1917-1963), ein blassblaues Ensemble getragen.