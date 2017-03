First Lady Melania Trump: Ihr erster Auftritt ohne Donald Trump

Auf diesen Auftritt haben alle gewartet! Melania Trump (46) ist am Donnerstag erstmals ohne ihren Mann, US-Präsident Donald Trump (70), in der Öffentlichkeit erschienen. Die First Lady besuchte in einem New Yorker Krankenhaus die Pädiatrie, um dort kranken Kindern vorzulesen. Als Lektüre suchte sich die Präsidentengattin ein Buch des US-amerikanischen Kinderbuchautors Dr. Seuss ("Der Lorax" ) aus. Die Wahl fiel nicht rein zufällig auf ihn. Der 1991 verstorbene Autor hätte am 2. März Geburtstag gehabt.

"Wisst ihr was heute ist?", begann Melania Trump laut "New York Times" ihre Lesestunde vor den Kindern. "Heute ist Lesetag. Deshalb bin ich gekommen, um euch zum Lesen zu ermuntern. Außerdem sollt ihr euch Gedanken darüber machen, was ihr im Leben erreichen wollt." Die Berater der First Lady hatten eine geringe Anzahl an Fotografen und Reportern für ihren Besuch im Krankenhaus zugelassen.

Nach ihrer kleinen Lesestunde überreichte Melania das Buch einem jungen Mädchen, das ihr zuvor eifrig zugehört hatte. "Ich ermuntere dich, viel zu lesen, um gebildet zu werden", gab Trump der Kleinen mit auf den Weg. Ihr erster öffentlicher Auftritt alleine ging somit ohne Zwischenfälle über die Bühne. Auf Twitter trauerten jedoch viele User der ehemaligen First Lady Michelle Obama hinterher. Melania sei einfach kein Vergleich zu ihr, so der Tenor im sozialen Netzwerk.