Finale Staffel "Girls" im deutschen TV: Das erwartet die Fans

Die "Girls" gehen in eine letzte, finale Runde. Die sechste Staffel der erfolgreichen HBO-Serie von und mit Schauspielerin Lena Dunham (30) läuft ab 25. April immer dienstags um 21:25 Uhr als deutsche Erstausstrahlung auf TNT Comedy. In den letzten zehn Episoden können Fans verfolgen, wie es mit Hannah (Dunham), Marnie (Allison Williams), Jessa (Jemima Kirke) und Shoshanna (Zosia Mamet) weitergeht.

Gibt es Happy Ends?

Wer "Girls" seit Staffel eins verfolgt, der weiß, Lena Dunham zeigt die ungeschönte Wahrheit des Lebens. Manchmal sogar bis an den Punkt des Fremdschämens, so dass man sich als Zuschauer wünscht, an der einen oder anderen Stelle wäre ein Schnitt erfolgt. Doch genau das macht "Girls" aus. Es wird frei Schnauze geredet, es werden keine Speckröllchen wegretuschiert, keine nackte Haut versteckt oder die Fassade einer Friede-Freude-Eierkuchen-Welt dargestellt.

Hannah hat es in die New York Times geschafft. Ihr Essay darüber, wie sie ihre beste Freundin Jessa an ihren Ex-Freund Adam (Adam Driver) verloren hat, wurde veröffentlicht. Sie wird daraufhin beauftragt, ein Stück über die reichen Ladys in den Hamptons zu schreiben. Ein Trip mit ungeahnten Folgen. Marnie versucht unterdessen, ihre bevorstehende Scheidung auf die Reihe zu bekommen. Und Jessa und Adam sind nach wie vor im sexuellen Gleichgewicht - was auch Ray (Alex Karpovsky) zu sehen bekommt.

Wie üblich ist es chaotisch in der Welt der "Girls" und das wird auch im Lauf der zehn Folgen so bleiben. Ob sich Jessa und Hannah wieder vertragen, sei hier nicht verraten, ebenso wenig, ob die Beziehung von Adam und Jessa hält. Fans der Serie wissen jedoch, Happy Ends wird es kaum für alle Figuren geben, das würde nicht passen. Nur zwei der vier "Girls" sind im Serien-Finale zu sehen, so viel immerhin sei verraten. Und Hannah erlebt im Lauf der Staffel eine handfeste Überraschung, die ihr Leben für immer verändern wird. Wie das Leben eben so spielt...