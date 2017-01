"Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe": Sexy Spaß beim Abendessen

Am 9. Februar kommt die Fortsetzung von "Fifty Shades of Grey" in die deutschen Kinos. "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" verspricht wieder reichlich sexuelle Spannung zwischen Christian Grey (Jamie Dornan) und Anastasia Steele (Dakota Johnson). Ein neuer Teaser, der auf Youtube veröffentlicht wurde, zeigt einmal mehr die ungezogene Seite von Mr. Grey...

"Die Rechnung, bitte!"

Das Paar sitzt gemeinsam beim Abendessen in einem schicken Restaurant. Christian fordert: "Zieh es aus!" Anastasia fragt etwas überrascht, aber keineswegs abgeneigt: "Hier und jetzt?" Als Christian dies bejaht, blickt sie sich kurz um und zieht dann mitten im Lokal ihr Höschen aus, während sich die beiden lüstern in die Augen sehen. Kaum ist es runter vom Körper, ruft Christian zum Kellner: "Die Rechnung, bitte!" und die beiden eilen zum Aufzug. Im Hintergrund läuft "I Don't Wanna Live Forever" von Zayn Malik und Taylor Swift.

Im Fahrstuhl sind die beiden nicht alleine, doch Christian kann seine Hände dennoch nicht bei sich behalten. Er bückt sich, um sich die Schnürsenkel zu binden. Seine Hand fährt schließlich über Anastasias Knöchel nach oben unter ihr Kleid. Sie krallt sich daraufhin zunächst an ihrer Tasche, dann an Christians Jackett fest. Amüsiert und erregt verlassen die beiden das Gebäude... Fans der Bücher dürfte diese Szene bekannt vorkommen, denn auch in der Vorlage kommt diese vor.