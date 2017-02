Familie Beckham: "Positiv und optimistisch" durch den Shitstorm

Was macht die Designerin von Welt im Falle eines Shitstorms? Einfach lächeln und "positiv bleiben". So versucht es zumindest Victoria Beckham (42). Das Ex-Spice-Girl ("Wannabe" ) brachte am Sonntag den jüngst viel gescholtenen Gatten David (41) und die vier Kinder zu ihrer Modenschau bei der New York Fashion Week mit in den "Big Apple". Und wagte sich als einzige Beckham vor ein Pressemikrofon.

Falls sie der Trubel um Davids jüngst geleakte E-Mails tangierte, wollte Victoria Beckham sich das jedenfalls nicht anmerken lassen. "Ich denke, wir sollten alle optimistisch und positiv bleiben. Ich bin eine sehr positive Person", sagte Beckham dem "Daily Telegraph". "Es geht darum, wie man das, was um einen herum passiert, am besten nutzen kann, um kreativ zu sein", erklärte sie.

David Beckham geht stattdessen ins Museum

Womit die frühere Sängerin immerhin wahrheitsgemäß eingestand, dass rund um die Familie Beckham zuletzt einiges los war. Die "Sun" hatte vor gut einer Woche berichtet, David Beckham habe sein Charity-Engagement beim UN-Kinderhilfswerk dazu benutzt, um schneller in den Ritterstand erhoben zu werden. Angeblich soll er sich auch teure Flugreisen von Unicef bezahlen lassen haben, obwohl er über einen Privatjet verfüge, hieß es. Ein Sprecher dementierte die aus geleakten Mails gespeisten Vorwürfe zwar - dennoch scheint David Beckhams Image vorerst ramponiert.

Nichtsdestotrotz war auch der frühere Fußball-Star selbst am Sonntag ganz "positiv und optimistisch" unterwegs. Während Victoria sich um ihre Designer-Arbeit und die Presseanfragen kümmerte, lichtete sich David Beckham zusammen mit den Kindern beim Sightseeing in New York ab. Sein Tipp: Das Natural History Museum: "Wenn ihr noch nicht im Schmetterling-Raum wart, glaubt mir, da müsst ihr hin", schrieb er auf Instagram.