"Fack ju Göhte 3" ohne Karoline Herfurth

Überraschung im Cast: "Fack ju Göhte 3" ohne "Lisi"? Für den dritten und letzten Teil der "Fack ju Göthe" -Filme wird Karoline Herfurth (32, "SMS für dich") nicht wie gewohnt vor der Kamera stehen. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises bestätigte die Darstellerin der Lehrerin Elisabeth "Lisi" Schnabelstedt dies "Promiflash". Der Grund für ihre Absage: Zeitmangel. "Ich bereite mein nächstes Regieprojekt vor und deswegen brauche ich Zeit", wird sie zitiert.

Bisher war Lisi Schnabelstedt die Herzensdame an der Seite von Ex-Knacki Zeki Müller, gespielt von Elyas M'Barek (34, "Türkisch für Anfänger" ). Diesen Platz als schlagfertige Pädagogin könnte nun Sandra Hüller, Star aus der Oscar-nominierten Tragikomödie "Toni Erdmann" , einnehmen. Wer das neue Dreamteam an der Goethe-Gesamtschule wird, erfahren die Fans am 26. Oktober, wenn der neue Streifen in die Kinos kommt.