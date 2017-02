Facebook gehackt: Stefan Mross schmeißt seine Karriere nicht hin

Was für eine Aufregung in der Volksmusik-Welt! Vor wenigen Stunden wurde auf der offiziellen Facebook-Seite von Stefan Mross (41) ein Post veröffentlicht, der Fans des "Immer wieder sonntags"-Moderators schwer schockiert hat: "Hallo Freunde, ich wollte euch mitteilen, dass ich 2018 meine Karriere beende. Liebe Grüße." Alles Quatsch, bestätigte jetzt sein Büro der Nachrichtenagentur spot on news. Sein Profil sei gehackt worden.

Viele seiner Fans kommentierten die Nachricht bereits mit Fassungslosigkeit. "Spinnst du? Das kannst du nicht machen", ist dort unter anderem zu lesen. Mross würde so vielen Menschen Freude bereiten. Die Nachricht kam für einige seiner Anhänger so überraschend, dass sie bereits die Möglichkeit eines Hacks in Betracht zogen. Jetzt können allerdings alle wieder durchatmen: Der Schlagerstar denkt überhaupt nicht daran, seine Karriere zu beenden.