Fabian Hambüchen trennt sich von Freundin Marcia Ev

Knapp zwei Jahre hat ihre Liebe gehalten, doch wie Olympiasieger Fabian Hambüchen (29) nun der "Bild"-Zeitung bestätigte, sind er und die Lehramtsstudentin Marcia Ev (24) kein Paar mehr: "Ja, ich habe mich von Marcia getrennt. Nach reiflicher Überlegung musste ich feststellen, dass unser Lebensmodell und unsere Zukunftspläne einfach zu unterschiedlich waren."



Gealtert in "The Story of my Life": Fabian Hambüchen mit 89 und Marcia Ev mit 84 Jahren

Foto:VOX / Benno Kraehahn

So weit, so klar. Ungünstig ist allerdings das Timing, denn ausgerechnet am heutigen Dienstagabend strahlt VOX jene Ausgabe der TV-Show "The Story of my Life" (20:15 Uhr) aus, in der sich Hambüchen und Ev als gealtertes Paar gegenübertreten und ihre Liebesgeschichte erzählen. Diese ist inzwischen zwar um ein trauriges Kapitel erweitert, an der Echtheit der Gefühle in der Show muss dennoch keiner zweifeln, denn diese wurde bereits im Dezember aufgezeichnet.

Von einem Ende der Beziehung war auch im Interview mit spot on news im Februar noch nichts ahnen. Zwar nahm Hambüchen schon damals etwaigen Hochzeitsgerüchten den Wind aus den Segeln: "Da gibt's bisher keine Pläne - wir wollen beide erst mal unser Studium abschließen und einen festen Job haben, bevor wir Weiteres planen." Doch ergänzte er auch: "Wir genießen es einfach so wie es gerade ist."