Ex-Präsident George H.W. Bush ist wieder im Krankenhaus

Der frühere US-Präsident George H. W. Bush (92) musste erneut in ein Krankenhaus in Houston, Texas, gebracht werden. Wie sein Sprecher am Dienstagnachmittag (Ortszeit) bekanntgab, soll Bush bereits am Freitag "wegen eines andauernden Hustens" zur Beobachtung eingewiesen worden sein. Demnach leide der Ex-Politiker an einer "leichten Form der Lungenentzündung". Er befinde er sich aber auf dem Weg der Besserung.

Es ist bereits der zweite Klinik-Aufenthalt für Bush senior in diesem Jahr. Im Januar wurde er zwei Wochen lang stationär ebenfalls wegen einer Lungenentzündung behandelt.

George H. W. Bush war von 1989 bis 1993 Präsident der Vereinigten Staaten; in seine Amtszeit fiel die deutsche Wiedervereinigung. Sein Sohn, George W. Bush (70), war von 2001 bis 2009 ebenfalls US-Präsident.