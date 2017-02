Ex-Internet-Star Christine Dolce ist tot

Große Trauer um Christine Dolce! Der Internet-Star starb nach Informationen des US-Portals "TMZ" im Alter von nur 35 Jahren an akutem Leberversagen. Bereits seit Dezember vergangenen Jahres lag die hübsche Blondine im Krankenhaus. Angeblich sollen ihre Organe nach jahrelangem exzessivem Alkohol-Konsum zerstört gewesen sein.

Dolce starb demnach bereits am 6. Februar und wurde in der vergangenen Woche im engsten Familienkreis beerdigt. Kurz nach der Jahrtausendwende wurde Dolce auf dem Portal MySpace mit 2,1 Millionen Fans zum Superstar. Die US-Amerikanerin brachte außerdem eine eigene Mode-Linie auf den Markt und ließ sich im "Playboy" abbilden. In den letzten Jahren wurde es allerdings immer ruhiger um den einstigen Internet-Star.