Ex-Bachelorette Anna Hofbauer ist wieder Single

Was für ein unglaublicher Zufall: Am Tag des Starts der neuen Staffel von "Der Bachelor" gab die ehemalige Bachelorette Anna Hofbauer (28) ihr Beziehungsende mit Marvin Albrecht (28) bekannt. Gegenüber "Bild" sagte die Musical-Darstellerin: "Natürlich ist die Situation nicht ganz leicht, aber mir geht es so weit gut." Sie würden nicht im Bösen auseinandergehen.

Es gäbe verschiedene Gründe, warum sie sich von Marvin getrennt habe: "Zum einen glaube ich, dass auf unserer Beziehung immer ein gewisser öffentlicher Druck lag." Sie seien das einzige Paar gewesen, das nach der Sendung ernsthaft glücklich miteinander war. 2014 lernten sie sich in der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" kennen und lieben. 2015 nahmen sie gemeinsam in der Tanzshow "Stepping Out" teil. In der letzten Zeit machten sogar Hochzeitsgerüchte die Runde.