Es ist offiziell: Sexy Kate Upton ziert das neue "SI Swimsuit"-Cover!

Model und Schauspielerin Kate Upton (24) ziert die neue Ausgabe der legendären, einmal im Jahr erscheinenden Bademoden-Zeitschrift "Sports Illustrated Swimsuit Issue". "Wow, Ich fühle mich so geehrt und bin so aufgeregt, wieder dabei zu sein!", kommentiert die US-Amerikanerin auf ihrer Instagram-Seite - und zeigt noch ein paar mehr Bildchen vom Shooting auf den Fidschi-Inseln. Außerdem bedankt sie sich dafür, Teil einer Ausgabe zu sein, "die Schönheit und Selbstvertrauen in jeder Größe und Form feiert". Tatsächlich feiert in dieser Ausgabe auch Model Christie Brinkley (63) ein gelungenes Comeback.

Ebenfalls mit einer "Swimsuit"-Ausgabe gelang der kurvigen Upton 2011 der Durchbruch. Damals wurde sie von der Zeitschrift gleich als "Rookie of the Year" ausgezeichnet. Im Folgejahr schaffte sie es dann auch aufs Cover. Und auf die 2012er-Ausgabe folgte die von 2013. Und nun hat die Blondine es also zum dritten Mal geschafft.

Auf dem Cover der prestigeträchtigen "Swimsuit"-Ausgabe waren auch schon prominente Schönheiten wie Elle Macpherson, Tyra Banks, Nina Agdal, Lily Aldridge, Chrissy Teigen, Irina Shayk, Bar Refaeli, Rebecca Romijn oder Heidi Klum.