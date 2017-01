Erster Hilferuf: Dschungelcamper auf dem Weg nach Australien

Am 13. Januar (21.15 Uhr, RTL) startet das "Dschungelcamp" in die neue Staffel und die ersten Insassen sind auf dem Weg nach Australien. Einer der Kandidaten der RTL-Show ist "Honey" Alexander Keen (34), der von seinem guten Freund Nico Schwanz (38) begleitet wird, wie die beiden auf Facebook verrieten. Ob Keen die Auswahl seiner Begleitung schon bereut?

"Honey" will sofort in den Dschungel

Er postete ein kurzes Video mit dem Titel: "Mayday aus London !!!!! ICH WILL JETZT GLEICH IN DEN DSCHUNGEL". Darin sagt er mit gespielt leidender Miene: "Das ist ein Notruf, wir sind gerade in London und gleich geht es weiter nach Singapur und bitte rettet mich. Der Schwanz will die ganze Zeit mit mir an die Bar gehen, Sekt, Cocktails, Wein, Bier. Der will, dass ich die ganze Zeit trinke, ich kann nicht mehr. Bitte rettet mich oder fragt, ob ich früher in den Dschungel darf..."

Aber nicht nur Nico Schwanz begleitet als ehemaliger Kandidat einen neuen Camp-Insassen. Auch Nacktmodel Micaela Schäfer (33) war schon einmal Kandidatin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". In der elften Staffel unterstützt sie nun Sarah Joelle Jahnel (27). "Jetzt geht's looooooos ! Australien wir kommen", schrieb Jahnel zu einem Foto, das die beiden im Flieger zeigt.

"Es wird ziemlich haarig"

Ebenfalls am Frankfurter Flughafen abgelichtet wurden vor ihrem Abflug nach Australien die "Dschungelcamp"-Kandidaten Marc Terenzi (38) und Markus Majowski (52). Vor seinem Abflug gab Majowski seinen Fans via Facebook mit auf den Weg: "Ich bin bei Euch, liebe Freunde. Haltet durch. Ihr schafft das. Wenn ich im Dschungel bin, dürft Ihr mitfiebern. Ich gebe mein Bestes, und das wird ziemlich haarig werden."

Mit von der Partie werden ab kommenden Freitag als Kandidaten im Dschungel auch noch die Reality-TV-Darstellerinnen Kader Loth (44) und Gina-Lisa Lohfink (30), TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47), Ex-NDW-Star Fräulein Menke alias Franziska Menke (56), Ex-Fußball-Star Thomas Häßler (50), TV-Auswanderer Jens Büchner (47), Florian Wess (36) sowie TV-Soap-Star Nicole Mieth (26) sein.