"Erschreckend": Jennifer Lawrence kritisiert staatliche Korruption

Als Hollywoodstar verfügt man durch die sozialen Netzwerke über eine gewisse Macht. Diesen Umstand hat sich Jennifer Lawrence (26, "Passengers") nun zu Nutzen gemacht, um über ein wichtiges Problem dieser Welt aufmerksam zu machen: staatliche Korruption. Auf Facebook teilte sie ein Video, in dem es um die Geschichte einer Mutter geht, deren 10 Monate altes Baby nach einer Operation am offenen Herzen starb. Dem Bericht zufolge wurde ihr vorab gesagt, dass die Operation dringend notwendig und sozusagen ein Routineeingriff sei...

Doch offenbar war die Operation in Wirklichkeit gar nicht nötig: Wie es in dem Video heißt, sei das Leben des Babys von den Ärzten für Geld aufs Spiel gesetzt worden. Denn im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass das zuständige Krankenhaus St. Mary's Medical Center in West Palm Beach vom Staat finanzielle Unterstützung für bestimmte Arten von Operationen erhalte - wie zum Beispiel für OPs am offenen Herzen bei Kindern. Experten, die im Video zu Wort kommen, zeigten sich einig darüber, dass die Ärzte nicht zum Wohle der Patienten handeln, sondern zum Wohle der finanziellen Situation des Krankenhauses. Im nationalen Vergleich sei die Todesrate bei Herzoperationen an Kindern im St. Mary's Medical Center dreimal so hoch.

Ein Umstand, der Lawrence beim Ansehen des Videos sehr schockierte. Auf Facebook startete sie deswegen folgenden Aufruf: "Es ist unglaublich und erschreckend. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht: Korruption betrifft alle von uns, aber so viele Menschen erkennen das nicht. Wir müssen uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Wir müssen jedem - unseren Nachbarn, Familien, Führungskräften - beweisen, dass jeder von Korruption betroffen ist. Ich will eure Geschichten hören. Auf welche Art und Weise betrifft Korruption euch?"

Die Rückmeldungen unter Lawrences Fans ließen nicht auf sich warten. Bislang haben 290 Menschen ihre Geschichte unter dem Video mithilfe von Kommentaren geteilt. Angesehen wurde das Video auf der Facebook-Seite des Hollywood-Stars schon fast 950.000 Mal.