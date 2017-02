Er ist das neue It-Piece: So stylt man den Denim Coat

2017 schlägt unser Herz vor allem für eines: Kleidungsstücke aus Denim. Ganz vorne mit dabei auf der Shopping-Wunschliste ist der Mantel aus Jeansstoff. Nachdem bereits Attico-Designerin und Streetstyle-Ikone Gilda Ambrosio sowie das niederländische Model Romee Strijd das stylische Teil für sich entdeckt haben, wird das Kleidungsstück bestimmt auch bei uns zum It-Piece. Den Denim Coat locker und lässig zu stylen, ist gar nicht so schwer...

Denim Coat plus Basic-Look

Der Denim Coat hatte lange mit dem Vorwurf zu kämpfen, trashig zu wirken. Das ist jetzt vorbei: Richtig kombiniert wird der blaue Mantel zum absoluten Hingucker auf den Straßen. Wer unsicher ist, sollte in jedem Fall erstmal die Finger vom Denim-all-over-Look lassen und den Mantel mit schlichten Basics in den Vordergrund stellen. Am besten eignet sich für Anfänger ein Basis-Outfit aus schwarzen Skinny-Jeans und schwarzem Rollkragenpullover. Statement-Tasche in Unifarben dazu - fertig ist der perfekte Denim-Coat-Look für den Stadtbummel.

Denim Coat plus Denim all over

Wer experimentierfreudiger ist, traut sich gleich zu Beginn an Denim plus Denim heran und kombiniert den Jeansmantel mit Jeanshosen und Jeanshemd. Stylischer und verspielter wirkt der Look, wenn der Denim Coat beispielsweise an Ärmeln und Kragen mit Teddyfell gefüttert ist. Wichtig ist bei dieser Variante allerdings, dass die Accessoires in einer Farbe gehalten sind. Das heißt: Sowohl Handtasche als auch Schmuck und Sonnenbrille sollten zum Beispiel Schwarz sein.

Welcher Denim Coat ist der Richtige?



Attico-Designerin Gilda Ambrosio macht den Jeansmantel salonfähig

Foto:instagram.com/gildaambrosio

Beim Shoppen des neuen Denim Coats sollte man ein paar Grundlagen beachten. Besonders angesagt sind in der kommenden Frühjahrssaison Mäntel in Wadenlänge - dementsprechend sollte auch der Jeansmantel geschnitten sein, um trendy zu sein. Verzichten sollte man hingegen auf Denim Coats mit Patchwork-Optik. Das wird schnell trashig - und Sie wollen ja kein wandelndes Denkmal an den legendären All-over-Denim-Look von Justin Timberlake und Britney Spears sein...