Endlich bestätigt! Cheryl Cole zeigt erstmals ihren Babybauch

Das wurde aber auch Zeit! Nach monatelangem Schweigen hat Cheryl Cole (33, "Fight For This Love" ) endlich ihre Schwangerschaft offiziell gemacht. Im Rahmen einer Kampagne, für die L'Oreal mit der Wohltätigkeitsorganisation Prince's Trust zusammenarbeitet, entstand das erste offizielle Foto von Cole mit ihrem Babybauch. Das Gruppenfoto mit 14 anderen britischen Promis - unter anderem Helen Mirren (71) und Stefanie Giesingers Boyfriend Marcus Butler (25) - postete Cheryl Cole sogar höchstpersönlich auf ihren Instagram-Account.

Außerdem wird das Foto auf den aktuellen Ausgaben der britischen Magazine "The Sun" und "The Mirror" zu sehen sein. Kurz vor der Geburt scheint Cole nun wohl endlich die frohe Neuigkeit über ihren Familienzuwachs teilen zu wollen. Vater des Kindes ist One-Direction-Mitglied Liam Payne (23). Für beide Musiker ist es das erste Kind. Laut der "Sun" wurde das Foto aus der L'Oreal-Kampagne bereits im Januar aufgenommen, damals soll Cole bereits im achten Monat schwanger gewesen sein. Bis zur Geburt des Babys dürfte also nicht mehr lange hin sein...