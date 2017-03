Emma Watsons Appell an alle Modeliebhaber

Emma Watson (26, "Harry Potter" ) gehört zu den Promis, die etwas bewegen wollen. Deswegen nutzt die Schauspielerin ihre Bekanntheit immer wieder, um auf Themen aufmerksam zu machen, die ihr am Herzen liegen. Eines davon: nachhaltige Mode. Schon seit einiger Zeit unterstützt die UN-Botschafterin entsprechend denkende Designer. Ende Februar gründete sieden Instagram-Account "The Press Tour", auf dem sie seitdem stylische Öko-Mode präsentiert. Ein Herzensprojekt, wie sie im Interview mit spot on news verrät.

"Ich will nichts predigen"

"Natürlich verändert ein nachhaltiges Kleid nicht die Welt. Aber wenn ich mit dieser Plattform auch nur einen Menschen dazu bringen kann, Fragen zu stellen und darüber nachzudenken, woher sein Kleidungsstück kommt, habe ich schon mehr erreicht als ich wollte", erklärt sie die Intention hinter dem Fashion-Account. "Ich will nichts predigen, aber das ist etwas, das ich machen kann und deswegen mache ich es", fügt sie hinzu.



Emma Watson zeigt auf Instagram, wie toll Öko-Fashion aussieht

Foto:Instagram

Auf dem Instagram-Account postet Watson in regelmäßigen Abständen die stylischen und vor allem nachhaltigen Outfits, die sie zur Presse-Tour ihres neuen Films "Die Schöne und das Biest" trägt. Die Disney-Verfilmung, die in Deutschland ab dem 16. März im Kino läuft, hat sich übrigens dem gleichen Thema verschrieben: Alle Kostüme wurden aus ethisch vertretbaren Stoffen gefertigt und kommen aus fairem Handel - wenn da nicht mal Emma Watson ihr Finger im Spiel hatte. Toll!