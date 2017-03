Emma Watson überholt Jennifer Lawrence: Keine verdient mehr

Jetzt ist die Schauspielerin auf dem Zenit, zumindest was ihre Einkünfte angeht: Wie die britische "Daily Mail" berichtet, wird keine Darstellerin im Jahr 2017 mehr verdienen als die in Paris geborene Emma Watson (26). Damit löst sie Jennifer Lawrence (26) ab, die die Rangliste in den Jahren 2015 und 2016 anführte. Das liegt natürlich in erster Linie an dem unglaublichen Erfolg von Emma Watsons derzeitigen Kino-Hit "Die Schöne und das Biest" .

Angeblich soll ihre ausgehandelte Umsatzbeteiligung allein rund 15 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen, plus 2,5 Millionen fixer Vorschuss. Diese 17,5 Millionen wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach keine Kollegin mehr toppen können. Zum Vergleich: Lawrence sahnte in den beiden letzten Jahren jeweils rund 15 Millionen US-Dollar für die letzten beiden Teile der "Die Tribute von Panem" -Saga ab.

Watson ist in der Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt seit langem keine Unbekannte mehr, zählt sie doch bereits seit vielen Jahren zur Crème de la Crème in Hollywood. Alleine ihre Rolle der Hermine Granger in den "Harry Potter" -Verfilmungen brachte dem ehemaligen Kinderstar über die Jahre schlappe 70 Millionen US-Dollar an Gagen.