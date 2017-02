Emma Stone: Glanzauftritt in Grün

Was Emma Stone (28, "Crazy, Stupid, Love" ) bei den Oscars tragen wird, wissen wir noch nicht. Bei einer Pre-Oscar-Party, die die Schauspielerin am Freitagabend in Los Angeles besuchte, bewies sie aber einmal mehr, dass sie ein Händchen für Mode hat. Sie erschien in einem glänzenden, grünen Ensemble, bestehend aus einem ärmellosen Top mit Rollkragen und dazu passender Hose. Spitze High Heels mit Mesh-Einsatz von Jimmy Choo verliehen dem Outfit eine verführerische Note.

Die "La La Land"-Darstellerin hielt sich bei den Accessoires zurück, sodass ihr außergewöhnlicher Zweiteiler im Mittelpunkt stand. Die 28-Jährige entschied sich für filigranen Schmuck in Form von Ohrsteckern und einem zarten Ring, den sie am Zeigefinger trug. Ein toller Kontrast zum Outfit war ihr makelloses Make-up: Die Hollywood-Schönheit trug Lidschatten in schimmernden Bronze-Tönen und betonte ihre Lippen mit einem frühlingshaften Korall-Ton.