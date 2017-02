Emily Ratajkowski tobt über sexy Unterwäsche-Ausstellung

Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Und der dürfte, vor allem wenn es sich dabei um einen Mann handelt, großes Interesse an der Ausstellung "Polaroids" in New York haben. Immerhin ist auf besagten Bildern aus dem Jahr 2012 Topmodel Emily Ratajkowski nur in Unterwäsche zu bestaunen. Doch genau an diesem Umstand stört sich die heute 25-Jährige ganz gewaltig, wie die US-amerikanische Seite "Page Six" berichtet.

Und tatsächlich: Via Twitter wütet die Schönheit schon seit einiger Zeit über den Künstler hinter der Ausstellung, Jonathan Leder (44). Doch der zeigt sich davon offenbar gänzlich unbeeindruckt und stellt derzeit die Bilder dennoch aus: "Der mediale Aufschrei lässt mich kalt und ich bin ohnehin nicht so oft auf sozialen Netzwerken zugegen. Aber die Verkäufe sind super", wird Leder zitiert und gießt damit wohl bewusst noch etwas mehr Öl ins Feuer.

Die Bilder entstanden 2012 in Lederes Haus in Woodstock, New York. Neben Ratajkowski sind auf weiteren Schnappschüssen auch Miss Kentucky Allie Leggett, das Playboy-Bunny Amy Hood und weitere Damen in knappen Outfits zu bestaunen. Ob Ratajkowski rechtlich gegen die Ausstellung vorgehen wird, sei noch nicht sicher, heißt es.