Elyas M'Barek verkündet: "Fack ju Göhte 3" kommt im Oktober

Nun ist es offiziell: "Fack ju Göhte 3" kommt noch in diesem Jahr in die deutschen Kinos. Schauspieler Elyas M'Barek (34) hat den Starttermin live bei Facebook verraten: Am 26. Oktober 2017 läuft der "#FinalFack" an. Die Dreharbeiten beginnen in Kürze, so M'Barek und der gesamte Cast mit Jella Haase (24) und Co. ist wieder mit dabei.

"Es wird großartig, wie immer", sagte Elyas M'Barek in dem Facebook-Video. Der 34-Jährige verkündete das Ganze live aus München bei einer Veranstaltung mit Kinobetreibern aus ganz Deutschland. Kurz danach schrieb er noch auf Twitter: "Oh YEZZZ!! Wir drehen FACK JU GÖHTE 3!! #Finalfack #Endgegner". "Fack ju Göhte" und sein Nachfolger zählen zu den deutschen Kassenschlagern. "Fack ju Göhte 2" wurde 2015 zum erfolgreichsten deutschen Film seit 13 Jahren und zum zweiterfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten.

M'Barek ist im Dschungelfieber

Elyas M'Barek hatte sichtlich Spaß bei seinem Facebook-Auftritt. Er las einige Kommentare seiner Fans vor und outete sich als Dschungelcamp-Fan. Einen Tipp für den diesjährigen Dschungelkönig der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hatte er auch parat: Er glaubt, dass sich Kader Loth die Dschungelkrone holen wird.