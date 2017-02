Elvis-Enkelin verrät: So war das Leben mit Michael Jackson

Riley Keough (27, "Mad Max: Fury Road" ) denkt gerne an die Zeit zurück, als ihre Mutter Lisa Marie Presley (49) mit Michael Jackson (1958-2009, "History" ) verheiratet war. "Ich habe ihn geliebt", erklärt die 27-jährige Enkelin von Elvis Presley (1935-1977) im "T Magazine". Für das Cover der neuen Ausgabe wurde die Schauspielerin von Star-Fotograf Patrick Demarchelier abgelichtet und von Marie-Amélie Sauvé gestylt. Sie trägt darauf eine schwarze Lederjacke von Comme des Garçons, knappe Jeans-Shorts, schwere Stiefel von Ralph Lauren und eine Netzstrumpfhose.

Riley Keough schwärmte in dem Magazin zudem von Michael Jacksons legendärer Neverland-Ranch, auf der der Popstar unter anderem einen Zoo unterhielt. Überall seien Spielsachen, Tiere und Kinder gewesen, erinnert sie sich. "Es war, als ob man die ganze Zeit in Disneyland ist."

Auch über ihren Beruf sprach die Schauspielerin: "Ich wollte immer zum Film. Ich wusste das. Ich bin in einer Familie von Musikern aufgewachsen, das war also etwas, was ich nicht so gut kannte. Ich wollte Filme machen, als Kind wollte ich schon immer alles filmen, ich war sehr fasziniert von Menschen und ihrem Verhalten."

Ihre Mutter war viermal verheiratet

Riley Keough ist die Tochter von Lisa Marie Presley, dem einzigen gemeinsamen Kind von Sänger Elvis Presley und der Schauspielerin Priscilla Presley (71). Lisa Marie Presley war viermal verheiratet: mit Danny Keough (52) von 1988 bis 1994, mit ihm hat sie zwei Kinder, Tochter Riley und einen Sohn namens Benjamin (24). Kurz nach der Scheidung von Keough heiratete Presley dann Michael Jackson; die Ehe hielt bis 1996. Die beiden sollen aber noch einige Jahre eine On-Off-Beziehung geführt haben.

Lisa Marie Presleys dritter Ehemann ist ebenfalls sehr prominent: 2002 heiratete sie Schauspieler Nicolas Cage (53), der aber nach 108 Tagen Ehe schon wieder die Scheidung einreichte. Am 22. Januar 2006 gab es dann die Hochzeit von Presley und dem Musiker und Produzenten Michael Lockwood (55). Mit ihm hat sie ebenfalls zwei Kinder. 2016 reichte das Paar die Scheidung ein. Ihre Tochter Riley Keough lässt es da bisher ruhiger angehen: Im August 2014 verkündete sie ihre Verlobung mit dem Stuntman Ben Smith-Petersen, den sie beim Dreh zu "Mad Max: Fury Road" kennenlernte. Im Februar 2015 fand die Hochzeit statt.