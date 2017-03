Elton John: "Geburtstagsglück" mit seinen Söhnen

Wenn eine Legende wie Elton John ("Candle In The Wind" ) 70 Jahre alt wird, dann muss dieser Anlass auch entsprechend gefeiert werden. Auf seinem Instagram-Account hat das Geburtstagskind seinen Fans nun einige Einblicke in einen Ehrentag am vergangenen Samstag geben. Unter anderem postete der Jubilar auf Instagram ein Foto, das ihn zusammen mit seinen beiden Söhnen Zachary (6) und Elijah (4) sowie einer großen Schokoladen-Geburtstagstorte zeigt. "Geburtstagsglück", kommentierte Elton John den Schnappschuss.

Am Abend gab er dann mit seinem Ehemann David Furnish (54) noch eine große Party in den Red Studios in Hollywood. Zahlreiche prominente Freunde des Paares ließen es sich nicht nehmen, Elton John zu seinem 70. Geburtstag hochleben zu lassen, wie "People" berichtet. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Neil Patrick Harris samt Partner, Ryan Phillippe, Heidi Klum und Katy Perry. Musikalisch wurde die Party unter anderem durch Auftritte von Ryan Adams, Roseanne Cash, Stevie Wonder und Lady Gaga untermalt. Die 30-Jährige ist übrigens auch die Patentante der beiden Söhne des Paares.