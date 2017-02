Elmar Rassi gibt Tipps: Sieben Wege zum Glück

Elmar Rassi, geboren 1978 in Aserbaidschan, floh Anfang der 1990er-Jahre aus dem Kriegsgeschehen in seiner Heimat mit der Familie nach Deutschland. Heute ist er unter anderem als Speaker, Trainer und Glücksentertainer auf dem Kreuzfahrtschiff Aida erfolgreich. In seinem Ratgeber "Schweineglück" (Kailash, 240 Seiten, 18 Euro) stellt Elmar Rassi nun auf Basis seiner Erfahrungen, Beobachtungen und Forschungen universelle Lebensregeln auf, die dabei helfen, Lebensfreude, Liebe und innere Zufriedenheit zu finden. Hier präsentiert der Autor sieben Wegen zum Glück:

Sei dankbar

Es gibt viele Wege zum Glück, aber einer der besten ist: Indem wir aufhören zu jammern und dankbar für die vielen Geschenke des Lebens sind!

Bleib du selbst

Verändere dich nicht, damit die Leute dich mögen. Bleib lieber du selbst und die richtigen Menschen werden dich lieben. Du musst nicht schöner, reicher, schneller, schlauer oder stärker sein. Es genügt, wenn du einfach du selbst bist!

Hab keine Angst

Akzeptiere die Angst, denn dieses Gefühl möchte dir etwas sagen. Du darfst zweifeln, Angst haben, schreien und auch Mal weinen. Aber dann gehst du raus und holst dir das, was du haben willst. Hab die Gewissheit, dass alles einen Sinn hat, egal wie es ausgeht!

Glaube an die Liebe

Manche sagen "Liebe tut weh". Aber das stimmt nicht. Enttäuschung tut weh, Lügen tun weh, Einsamkeit tut weh. Viele Menschen verwechseln diese Dinge mit der Liebe. Tatsächlich ist die Liebe das wunderschönste auf der Welt, das Schmerzen sogar heilen kann. Denke daran: Anstatt immer nur deine Enttäuschungen beiseite zu schieben, schiebe lieber die Menschen beiseite, die für deine Enttäuschungen verantwortlich sind!

Mach dir keine Sorgen

Wir sollten aufhören, daran zu zweifeln, was wir tun. Oder uns darüber Sorgen zu machen, was wir tun sollten. Hab Vertrauen, dass die Dinge ihren Lauf schon nehmen werden. Vielleicht nicht immer so, wie du es geplant hast, aber dafür genauso, wie sie sein sollen!

Genieße den Augenblick

Manche Augenblicke im Leben möchte man einfach vergessen. Manche Augenblicke möchte man einfangen, um sie noch einmal erleben zu können. Und manche Augenblicke im Leben sind so kostbar, dass sie im Herzen verankert sind, weil man sie nicht missen möchte. Unser Leben ist die Summe dieser Augenblicke, sammle so viele du kannst. Das Leben ist kurz!

Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun!

Die Menschen, die sich freuen, wenn es dir gut geht und traurig sind, wenn es dir nicht gut geht, sind diejenigen, die einen besonderen Platz in deinem Herzen verdienen!