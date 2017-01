Elmar Paulke wird neue "Schlag den Star"-Stimme

Die Nachfolge von Frank Buschmann (52, "Einfach mal frei Schnauze!" ) ist gefunden: Der Sport-Kommentator Elmar Paulke (46, "Game on!" ) wird das Team von "Schlag den Star" ab dem 18. Februar verstärken. Das gab der Sender am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt. "Das Duell 'Eins gegen Eins' fasziniert mich bekanntermaßen seit vielen Jahren und exakt das macht auch 'Schlag den Star' zu einer einzigartigen Show", wird Paulke zitiert. Er freue sich tierisch, die Show begleiten zu dürfen.

Zuvor war Paulke bereits für die "Promi-Darts-WM" für ProSieben als Moderator im Einsatz. Bekannt ist er außerdem als "deutsche Stimme des Darts-Sports" bei den Sendern Sport1 und DAZN. Buschmann wechselte nach knapp zehn Jahren zu RTL und moderiert dort seit 2016 unter anderem die erste Staffel der Show "Ninja Warriors".