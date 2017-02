"Ein ziviler Dienst": Neue Filmrolle für Samuel Koch

Das "Kleine Fernsehspiel" im ZDF geht in eine weitere Runde. Für die Kino-Koproduktion "Ein ziviler Dienst" haben in dieser Woche die Dreharbeiten in Köln begonnen. Im Mittelpunkt des Films steht der junge Pfleger Christoph (Nils Hohenhövel), der den todkranken Sven (Samuel Koch, 29) betreut und über die Zeit eine Freundschaft mit ihm eingeht. Regisseurin Eibe Maleen Krebs schrieb zusammen mit Andreas Keck das Drehbuch für ihren ersten Langfilm, der lose auf einer wahren Begebenheit basieren soll.

Sven leidet unter einer Krankheit, durch die seine Muskulatur schwindet. Auf Hilfe angewiesen, wohnt er seit mehreren Jahren in einem Pflegestift in Hamburg. Christoph, der ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, wird dem Kranken zugeteilt. Nachdem Sven immer mehr Vertrauen zu seinem neuen Pfleger fasst, verrät er ihm auch irgendwann seine geheimsten Wünsche. Gedreht werden soll voraussichtlich noch bis zum 11. März. Ein genauer Termin für den Kinostart und die Ausstrahlung im ZDF stehen bisher allerdings noch nicht fest.