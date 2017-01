Ehe-Aus: Helmut Lotti trennt sich von seiner Jelle

Helmut Lotti (47) muss einen Rückschlag in seinem Privatleben verkraften: Die Ehe zwischen dem belgischen Sänger ("From Russia With Love" ) und der Journalistin Jelle van Riet ist offenbar nach sieben Jahren gescheitert. Auf seiner Facebook-Seite gab Lotti nun bekannt, er werde 2017 seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagern. "Diese Entscheidung hat aber auch eine weniger erfreuliche Seite", erklärte er: "Auch wegen meines Umzugs werden sich Jelles und meine Wege trennen."

"Ich werde sie nie vergessen"

Es habe sich um eine "schwere, von Trauer begleitete Entscheidung" gehandelt, verriet Lotti. Mehr über die Hintergründe der Trennung von van Riet wollte er indes nicht verraten: "Ich werde mich daher in Schweigen hüllen und es bei der Feststellung belassen, dass ich auf knapp zehn meist schöne, spannende und sehr intensive gemeinsame Jahre zurückblicke. Ich werde sie nie vergessen."

Für Helmut Lotti ist es bereits die dritte gescheiterte Ehe. Jelle van Riet hatte er 2007 kennengelernt, rund zwei Jahre später gab sich das Paar das Ja-Wort. Noch Ende 2016 hatte der Sänger in einem Interview mit der schweizerischen "Glückspost" von seiner Beziehung geschwärmt. "Ich bin nun seit sieben Jahren glücklich verheiratet und bleibe das auch", versicherte Lotti. "Es passt wunderbar mit meiner Frau. Auch wenn der Vergleich jetzt merkwürdig klingt, aber sie ist wie ein tolles Pferd - kraftvoll, temperamentvoll, schwer zu zügeln, intuitiv und wunderschön."