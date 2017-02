Ed Sheeran veröffentlicht neuen Song zum Geburtstag

Am heutigen Freitag feiert Pop-Sensation Ed Sheeran seinen 26. Geburtstag. Doch das ist nicht der einzige Grund zum Feiern! Der Sänger hat sich nämlich dazu entschlossen, auch den Fans an seinem Ehrentag ein Geschenk zu machen: Und zwar in Form einer nagelneuen Single mit dem Titel "How Would You Feel (Paean)". Mit der gefühlvollen Ballade stellt der Brite nicht nur seine Gitarrenkünste unter Beweis, er hat den Song auch selbst geschrieben und produziert.

Sheeran veröffentlichte einen kleinen Ausschnitt aus dem dazugehörigen Musikvideo bei Instagram und schrieb dazu: "Weil heute mein Geburtstag ist, habe ich einen neuen Song rausgebracht. Hört ihn euch an, während ich Kuchen esse." Mit der Ballade können Fans die Wartezeit zum heiß ersehnten Album des Rotschopfes überbrücken. Seine Platte mit dem Titel "÷" (divide) erscheint am 3. März.