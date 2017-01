Ed Sheeran kommt im März nach Deutschland

Singer-Songwriter Ed Sheeran (25, "Shape Of You" und "Castle On The Hill" ) hat sich nach seiner einjährigen Auszeit zurückgemeldet. In den vergangenen zwölf Monaten war er zwar schon privat durch die Welt gereist, doch das hält den Briten natürlich nicht davon ab, das auch beruflich nochmal zu machen. Und so hat er nun eine Tour zwischen März und Juni quer durch Europa, Mexiko, Zentral- und Südamerika angekündigt. Die Termine in Europa stehen schon fest. Allein fünf Deutschland-Shows wird es im März geben.

Die Tour-Daten in Deutschland

Die Fans von Ed Sheeran können zwischen diesen Konzert-Terminen in Deutschland wählen: 20. März in München, Olympiahalle. 22. März in Mannheim, SAP-Arena. 23. März in Köln, Lanxess Arena. 26. März in Hamburg, BarclayCard Arena. Und 27. März in Berlin, Mercedes Benz Arena.

Die gesamte Tour beginnt am 17. März in Turin, Italien. Weitere Stationen sind: Zürich, Stockholm, Amsterdam, Paris, Barcelona, Dublin, Glasgow, London und viele mehr. Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte in Europa beginnt am Donnerstag, den 2. Februar um 11 Uhr. Die Termine in Mittel- und Südamerika sind noch nicht bekannt.