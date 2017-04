Ed Sheeran geht in die deutsche Chart-Geschichte ein

Riesen Erfolg für Ed Sheeran (26)! Seine Hit-Single "Shape Of You" führt zum 15. Mal in Folge die deutschen Single-Charts an. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Eine geschichtsträchtige Platzierung. Denn damit landet der Brite den am längsten auf Platz eins platzierten Song der vergangenen 27 Jahre. Kommende Woche könnte er den Rekord von Matthias Reims "Verdammt - ich lieb' dich" aus dem Jahr 1990 einstellen, der 16 Mal in Folge auf Rang eins lag.

Im aktuellen Single-Ranking bleiben Luis Fonsi feat. Daddy Yankee mit "Despacito" und Burak Yeter feat. Danelle Sandoval mit "Tuesday" hinter Sheeran zurück. Kendrick Lamar gelingt mit "DNA." der höchste Neueinstieg der Woche.

Auch in den Album-Charts beweist Sheeran Durchhaltevermögen. Er schubst "inFinite" von Deep Purple nach nur einer Woche vom Thron und sichert sich somit mit "Divide" wieder die Pole Position. Dahinter rangieren Zunas "Mele7" auf Platz zwei und "Irgendwas gegen Stille" von Wincent Weiss auf Platz drei. Kendrick Lamars neue Platte "DAMN." sichert sich Rang sechs.