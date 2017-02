Ed Sheeran: Nackte Tattoo-Show auf Instagram

Sich auf Instagram zu entblättern, scheint sowohl unter weiblichen als auch männlichen Promis ziemlich angesagt zu sein. Neu in die digitale Nackedei-Galerie reiht sich nun auch Ed Sheeran (26) ein. Auf seinem Instagram-Account postete der Sänger ein Foto, das nicht nur seinen bloßen Oberkörper, sondern auch seine unzähligen Tattoos enthüllt.

Aufgenommen wurde der Schnappschuss von dem britischen Starfotograf Greg Williams, der schon den einen oder anderen großen Star vor der Linse hatte. Auf dem Instagram-Profil des Fotografen bekommt man einen kleinen Einblick in sein beeindruckendes Portfolio: Von Meryl Streep über Dakota Johnson bis hin zu Lady Gaga, Donatella Versace oder Gigi Hadid hat er schon etliche Superstars in Szene gesetzt. Nun zeigt uns Williams also die bisher unbekannte Seite des sonst so brav wirkenden Ed Sheeran...